İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödediği nafaka dudak uçuklattı. Dava açtı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski manken Demet Şener'den 2019 yılında boşanmıştı.

Kutluay, o günden bu yana Demet Şener'e nafaka ödüyordu.

Gazeteci Özge Eğrikar'ın haberine göre; Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini belirterek oğlu Ömer için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için eski eşi Demet Şener’e dava açtı.

İbrahim Kutluay’ın avukatı Salim Baki dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Müvekkilim, tüm sağlık harcamalarını da karşılamaktadır. Çocuğun artık kendi gelirinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, annesinin müvekkilden alacağı bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır.

Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener’in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener’in mali gücü müvekkilden fazladır. Müvekkilin içinde bulunduğu ekonomik zorluk, Şener’in de mali gücü göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilin eski eşine çocukları için nafaka ödemesi hukuka aykırıdır. Bu nedenle Ömer Kutluay’a ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını, aksi takdirde nafakanın azaltılmasını talep ediyoruz.”

Demet Şener ise avukatı aracılığı ile itiraz etti.

Şener’in avukatı Esra Ceren Üçerler, iddiala karşılık “İbrahim Kutluay’ın aylık gelirinin 50 bin lira olduğu asılsızdır. Aksine birçok gayrimenkulu olan İbrahim Kutluay’ın bunlardan geliri dahi aylık 400-500 bin lira arasındadır. Ömer Kutluay’ın Real Madrid ile imzalı bir sözleşmesi yoktur, bu kulüpten para almamaktadır. Böylesi bir durumda babasının bu desteği esirgemesi kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.