Demet Şener'den İbrahim Kutluay sorusuna olay tepki

Demet Şener ile sevgilisi Tolga Arman, Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Çift, "Geçtiğimiz haftalarda güzel bir tatil yaptık. Şimdilik buralardayız ama müsait bir zaman bulursak belki tekrardan gideriz" dedi.

Demet Şener, geçtiğimiz aylarda çocuklarının sağlık giderlerini karşılamadığı gerekçesiyle eski eşi İbrahim Kutluay ile hukuki sorunlar yaşamıştı.

Demet Şener, bu soruya ise, "Özel hayat konuşmuyorum. Zaten yolu da kapattık. Size kolay gelsin." diyerek trafikte sevgilisi Tolga Arman ile gözden kayboldu.