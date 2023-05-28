Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı

YENİÇAĞ / ÖZEL

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi olmayan sonuçlarına göre Erdoğan seçimi yine önde bitirdi.

Seçim sonuçlarına Yeniçağ yazarı Arslan Bulut’tan ilk yorum geldi.

“MİLLETİN KADERİNDE YABANCILAR ETKİLİ OLDU”

Milletin kaderinin belirlenmesinde yabancıların etkili olduğunu söyleyen Arslan Bulut; “Yabancılara oy kullandırılarak yapılan bir seçim oldu. Aradaki fark da Türkiye’deki yabancılar kadar aşağı yukarı. Dolasıyla yabancılların oyları milletin kaderinde etkili oldu. Bu bakımdan bu seçimleri meşru görmedim.” dedi.

“MİLET KADERİNE EL KOYACAKTIR”

Kendi kaderlerinin yabancıların elinde olmasına Milletin tepki vereceğini söyleyen Bulut; “Er geç Millet mutlaka yabancıların oy kullandırılmasının kendi kaderine el koyduğunu ve bunu değiştirmek gerektiğini görecektir” ifadelerini kullandı.