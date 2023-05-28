Cumhurbaşkanlığı seçiminde neye karar vereceğiz?

-Elbette tam demokrasi isteyeceğiz.

Ülkemizin hiçbir ferdi demokrasimizden utanmasın,

Birbirimizle birleşelim, ayrışmayalım.

Hiçbir zaman Allah korkusunda vaz geçmeyelim.,

Kul hakkı yemenin günah olduğunu unutmayalım,

Devletimize, bayrağımıza, sınırlarımıza sahip çıkalım.

Birbirimize yalan, dolan söylemeyelim, devletimizin tek bir kuruşunu talan ettirmeyelim.

Unutmayalım demokrasimizi kaybetmek, ülkemizi cehenneme çevirir.

Unutmayalım birbirimize düşersek buna en çok düşmanlarımız sevinir.

Demokrasi ülkemizin vazgeçilemez rejimidir.

Bugün ya da yarın bu dünyada ya da ahirette hesap sorulacak bizlerden.

Hesap vermeye hazır bir yaşam tarzı sürmeliyiz.

Anayasamıza yasalarımıza sahip çıkalım ki huzur içinde yaşayalım

Namuslu ve dürüst olalım.

Seçeceğimiz 13. Cumhurbaşkanı ile ülkemiz gerçekçi ekonomik önlemlerle yönetilsin, bunun sonucunda da;

-Kredi kart borçlarının faizleri altında hiç kimse ezilmesin,

-EYT gibi konularda yaşanan haksızlıklara çözüm üretilsin,

-Çiftçiye, besiciye sahip çıksın ki millet gıdaya ucuza erişsin,

-Emeklilerimiz geçim sıkıntısı yaşamasın,

-Enflasyon milletimizin belası olmasın, hızla düşürülsün,

-Yargımız bağımsız ve tarafsız olsun,

-İfade özgürlüğü yaşansın,

-Halkın haber alma hakkı için medya özgür olsun,

-İşsizlikle mücadele yapılsın,

-PKK ve FETÖ terörünü yüzde yüz yok etmek gerekli önlemler alınsın,

-Avrupa Birliği'ne tam üyelik ve vizesiz seyahat imkânı sağlansın,

-Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güçlendirilsin,

-Askerî hastanelerimiz açılsın,

-Rüşvet ve yolsuzluklar önlensin,

-Yargı kararı olmadan herkesin suçsuz olduğuna ilişkin anayasal hakkımız olduğu unutulmasın,

-Anayasamızın ilk 4 maddesi değiştirilmesin,

-Ulus devlet yapımız korunsun,

-Ve en önemlisi tam demokrasi yaşatılsın…

Değerli okurlarım,

Sandığa gideceğinizi biliyorum.

Ancak gitmeyecekleri ikna etmek de bizlerin görevi.

Ayrıca sandıklarda eğer eksik gözlemci varsa bunu şu linki kullanarak kolayca görebilirsiniz:

<https://secim.gonullu.io/>

Bu linki kopyalayın ve Google, Yandex, Explorer gibi mecralara yapıştırarak Türkiye'nin neresinde olursanız olun çıkacak haritada gözlemci sayısı olmayan ya da çok az olan sandıkları tek tek görün.

Kırmızı alanları üstü üste tıklayarak sorun olan sandıkları tespit edin.

Ve oyunuzu kullandıktan sonra size en yakın sandığa giderek gözlemci olun.

Oylarımız namusumuzdur unutmayın.

Seçim demokrasinin namusudur unutmayalım.