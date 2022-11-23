﻿DP lideri Uysal'dan muhalefet liderlerine ziyaret

Demokratik Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 6’lı masa toplantısı öncesi, muhalefet partisi liderlerini ziyaretleri sürdürdü. Uysal, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinin ardından bugün İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. Uysal, Meral Akşener ile yaklaşık 30 dakika, Temel Karamollaoğlu ile ise yaklaşık 1 saat görüştü.

CUMA GÜNÜ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Uysal, son olarak da Ali Babacan ile bir araya geldi. Uysal, cuma günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek. (DHA)