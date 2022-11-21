21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Gültekin Uysal’dan Erdoğan’ın o karesine tepki! ‘Ar damarı olmuş kâr damarı…’

Gültekin Uysal’dan Erdoğan’ın o karesine tepki! ‘Ar damarı olmuş kâr damarı…’

Demokat Parti lideri Gültekin Uysal, Erdoğan'ın "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine tepki geldi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:36
Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o karesine tepki! ‘Ar damarı olmuş kâr damarı…’

Gültekin Uysal’dan Erdoğan’ın o karesine tepki! ‘Ar damarı olmuş kâr damarı…’
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte "darbeci, zalim, katil ve firavun" diye seslendiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve diğer Arap liderleriyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve diğer Arap liderleriyle görüştü



Uysal, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımları yaptı:

“Ar damarı olmuş kâr damarı!”



“AKP için her şey Halife Ömer’den rivayet edilen Cahiliye Dönemi'nin ‘helvadan put yapıp acıkınca yemeleri’ gibi…

Hiçbir kutsalları yok, varsa yoksa günübirlik menfaat!

Ayrıca apaçık dişi olan deveye erkek diyecek aklı/vicdanı kararmış olanların varlığını da unutmamak lazım!”




Uysal ayrıca 20 Ekim 2021 tarihinde yaptığı şu paylaşımı da retweetledi: 

“‘Rabia işareti’ bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye…” 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yeni Akit'e
21.11.2022 13:05
Bir sözde gazetenin yazarı A. Karahasanoğlu Allah'tan korkmuyor kuldan utanmıyor musun? Yazık biz müslümanlara diyor. Sana yazıklar olsun gözün kapalı hergün iktidarın her yanlışını savunuyorsun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
7
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.