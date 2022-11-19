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Gültekin Uysal’dan ‘aday’ mesajı: Aktif siyasetin içinde...

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Gökten göktaşı düşecek, yeni bir isim aday olacak değil. Aday, siyasetin aktif biçimde içinde olan insanlardan olacak” dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 01:39
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Gültekin Uysal’dan ‘aday’ mesajı: Aktif siyasetin içinde...

Gültekin Uysal’dan ‘aday’ mesajı: Aktif siyasetin içinde...
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Altılı Masa’nın 28 Kasım’daki toplantısına ev sahipliği yapacak olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Altılı Masa’nın ittifakla göstereceği her cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanacağını" söyledi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Uysal, Altılı Masa’nın ortak iradeyle göstereceği her adayın seçimi kazanacağını söylerken, cumhurbaşkanı adayının ‘yeni bir isim’ olmayacağını belirtti. Uysal, masanın dağılacağını da düşünmediğini dile getirdi.

Demokrat Parti liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kamuoyunun beklentisi ister istemez aday üzerinden değerlendiriyor ama ben muhalefetin en önemli gücünün adayla beraber bir kadroyu koyabilme yeteneği olduğu kanaatindeyim. Bu ülkenin insan kaynağı problemi yok. O noktada insanımızın beklentisini karşılayacak, Türkiye’nin, dış politikasından milli güvenliğine, terörle mücadelesinden ekonomiye olmak üzere her sahada güven verecek yönetecek bir kadroyu ortaya koyacak. O yüzden Demokrat Parti olarak ısrarla ifade ediyorum; adayıyla, kadrosuyla bir paket programı seçmenimizin önüne koyabileceğimiz kanaatindeyim.

Kati suretle iktidarın bile en lehine çıktığını varsaydığı kamuoyu yoklamalarındaki araştırmalara biz de bakıyoruz. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyen, en iyimser anketlerde bile yüzde 55’ler gösterilirken, bu noktada ben altılı masanın ortak iradeyle göstereceği her adayın kazanacağı kanaatindeyim.

Bu çizdiğimiz çerçevede içinde Altılı Masan'ın ortak iradeyle göstereceği her adayın, bu seçimin galibi olacağını kuvvetle ifade ediyorum her yerde.

“AKTİF SİYASETİN İÇİNDE”

Gökten göktaşı düşecek, yeni bir isim aday olacak değil. Aday, siyasetin aktif biçimde içinde olan insanlardan olacak. O nedenle kamuoyunun bildiği tanıdığı isimler, liderler, kişiler, aktörler, liderlerden birisi aday olacaktır.

Prensip olarak da genel başkanlar olarak da isim konuşmadık. O tartışmalar, yeri zamanı geldiğinde yapılır.

İktidarı savunmayı iş edinmiş kimi gazeteler, televizyonlar her akşam, her sabah altılı masanın adayıyla ilgili olarak, CHP’nin kendi iç işleyişinden, belediye başkanlarından başlayarak, bunları sakız haline getirerek değerlendirmeler yapıyorlar. Oysa Türkiye, dört nala felakete gidiyor. Ama ben hiçbir şekilde masanın dağılma ihtimalini görmüyorum.”

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