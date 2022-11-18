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DP lideri Gültekin Uysal'dan Erdoğan'ın Akşener’e çağrısına olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Akşener’e yaptığı ‘Altılı Masa’yı terket’ çağrısına DP lideri Gültekin Uysal’dan olay yorum geldi...

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:46
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Erdoğan'ın Akşener’e Altılı Masa'yı terket çağrısına DP lideri Gültekin Uysal'dan olay yorum

DP lideri Gültekin Uysal'dan Erdoğan'ın Akşener’e çağrısına olay yorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı ‘6’lı masayı terk et’ çağrısı gündemdeki yerini koruyor…

Erdoğan’ın bu çağrısına bir yorum da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi.

“TARZAN ZORDA”

BBC Türkçe’ye konuşan Uysal; “Tarzan zorda. Twit de attım hatta. Ben hem sayın Erdoğan’ın hem de mahiyetinin kaybetmişlik sendromu içerisinde olduklarını görüyorum” dedi.

DP lideri Gültekin Uysal şunları söyledi:

“Erdoğan’ın meseleye bakışı o. Siyasal fayda açısından baktığı için hiçbir ilkesel temelden perspektiften değerlendirmeye ihtiyaç yok. Yeter ki onların değirmemine su taşısın. Dün sayın  Akşener’e olmadık iftiralar atıyorlardı, neler neler söylediler. Bugün siyasi konjonktürde söyleyecek sözlerinin bitmiş olmasından kaynaklanıyor.  Bir şahsi iktidarın sürdürülmesi gayreti var. Ahbap çavuş ilişkileriyle acaba bu açığı kapatabilir miyim? Erdoğan yenildi, Türkiye’nin demografisinie yenildi. Verilen yetkiyi fırsatı  kötüye kullandılar . Çok uzun süreli iktidarların böyle bir psikolojisi oluşur. Oturdukları koltuklar mülkiyetleri  haline gelir. O açıdan bakıyor.  Artık Türkiye’de geniş kitlelerde, Erdoğan'ın manyetiği dışında olan kitlelerde bu karşılık bulmuyor. Onun için bir arayışı manyetiğinin dışında olan kitlelerde karşılık bulmuyor.

Anadolu’da bir söz vardır, gönlü karda gezer diye. Erdoğan’ın da gönlü karda. Ama Türkiye’de artık siyaset böyle işlemeyecek.”

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Selim
18.11.2022 17:00
Yedili masaya çomak sokulunca, vızıltıların çıkması normaldir.  
 
Abbas
18.11.2022 16:50
6 lı masa ülkeyi düşünüyorsanız, görev bölümü yapıp sorumluluk alırsanız, CB sadece Sekretarya olacak, işte o zaman en çok hak eden Kemal bey, isterse de Gültekin bey olsun önemi yok  
 
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