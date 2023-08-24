Demokrat Partili İlay Aksoy: Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil

Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur ama siyasetçiler tarafından mağdur edildiğini ifade eden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, "Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil” dedi.

KAYNAK: ANKA
Demokrat Partili İlay Aksoy: Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksoy’un açıklamaları şöyle:

“Ekonomik buhran derinleştikçe yine AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Selvi de dünkü yazısında bunun açılışını yapmış. Açıkça belirtmeliyim ki; Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur değildir ama bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edilmektedir. Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil. Gençlerimiz bu konuları çoktan aşmıştır. Onlar ülkemizde resmen var olma savaşı vermektedir. Milyonlarca erkek, kadınların hür iradesine ait bir konuda fikrini dahi beyan edemez. Bu, insan haklarına tamamen aykırıdır! Biz, erkeklerin çizdiği dar çerçevelerdeki alanlarda değil, başarı ve imkanların sınırları olmadığı bir geleceğe sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla; kadınlarımızın başörtüsü, ülkemizi iflasa götüren AKP’ye can simidi olamaz.”

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Magazin
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Güncel
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı Ekonomi
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı Güncel
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı Spor
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret?