DP lideri Gültekin Uysal’dan büyük suçlama. Seçim öncesi Yunanistan üzerinden danışıklı dövüş planlanıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Uysal, sosyal medya paylaşımında “Kim ister Erdoğan gitsin?” diye sordu ve ardından bazı açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan, Erdoğan gitsin ister mi mesela? Hayır! Ya sapını, çöpünü bertaraf ettiğimiz, sakini rahat etsin diye tampon bölgesi olmaya razı geldiğimiz Avrupa? Ya, asırlardır sıcak deniz hayaline, Suriye’de bu iktidarın yaptığı yanlışlarla ulaşan Rusya? Ya, yıllardır devlet hayalî kurup AKP sayesinde Suriye kuzeyinde bir devlete kavuşan PKK?

Peki ya Körfez sermayesi? Kişisel ilişkileri nedeniyle imtiyazlar, hatta adeta kapitülasyonlar verdikleri Körfez ülkeleri? Kaşıkçı davası gibi davalarda dosyaları devrederek egemenlik haklarımızı çiğnemelerine sebep “gizli” ilişki kurdukları Suudi ailesi? Peki, ellerinde Erdoğan ve ailesine ait onlarca dosya ve belge ile kâh politika değiştirten kâh tutuklulukları kaldırtan, ortağı olduğumuz projelerden çıkarıp daha azına razı edecek kadar bu iktidar karşısında “eli kuvvetli” ABD?

"BU İKTİDAR GİTSİN!"

Ya memleketi üretemez hale getirip, pazara çevirerek kârına kâr kattıkları küresel kapital finans sistemi? Politika faizini indirip piyasa faizinden zenginliklerine zenginlik kattıkları “faiz lobisi”? Ya ekonomik cehaletleri ile dövizi bu hale getirerek semirmesini sağladıkları “döviz lobisi”? Bunca itibarsızlığa, onurumuzun bu denli çiğnenmesine vicdanı el vermeyen, sahiden yerli ve sahiden milli kim varsa, şahsi ikbalini düşünmeyen kim varsa ister bu iktidar gitsin!"

"GERİLİM PLANLIYORSANIZ, YEMEZLER"

Erdoğan’ın Yunanistan açıklamalarıyla ilgili de konuşan Uysal, “Bir de uyarı yapalım; danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti “vatan haini” yaftasına matuf hale getirmek, sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege’nin karşı kıyısı ile “kontrollü” bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!” ifadelerini kullandı.