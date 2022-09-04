4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • DP lideri Gültekin Uysal’dan büyük suçlama. Seçim öncesi Yunanistan üzerinden danışıklı dövüş planlanıyor

DP lideri Gültekin Uysal’dan büyük suçlama. Seçim öncesi Yunanistan üzerinden danışıklı dövüş planlanıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Uysal, "Danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti 'vatan haini' yaftasına matuf hale getirmek, Ege'nin karşı kıyısı ile 'kontrollü' bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!" dedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:16
Takip Et

Demokrat Partli Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gerilim planlıyorsanız, yemezler

DP lideri Gültekin Uysal’dan büyük suçlama. Seçim öncesi Yunanistan üzerinden danışıklı dövüş planlanıyor
+
Aa
-

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Uysal, sosyal medya paylaşımında “Kim ister Erdoğan gitsin?” diye sordu ve ardından bazı açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan, Erdoğan gitsin ister mi mesela? Hayır! Ya sapını, çöpünü bertaraf ettiğimiz, sakini rahat etsin diye tampon bölgesi olmaya razı geldiğimiz Avrupa? Ya, asırlardır sıcak deniz hayaline, Suriye’de bu iktidarın yaptığı yanlışlarla ulaşan Rusya? Ya, yıllardır devlet hayalî kurup AKP sayesinde Suriye kuzeyinde bir devlete kavuşan PKK?

Peki ya Körfez sermayesi? Kişisel ilişkileri nedeniyle imtiyazlar, hatta adeta kapitülasyonlar verdikleri Körfez ülkeleri? Kaşıkçı davası gibi davalarda dosyaları devrederek egemenlik haklarımızı çiğnemelerine sebep “gizli” ilişki kurdukları Suudi ailesi? Peki, ellerinde Erdoğan ve ailesine ait onlarca dosya ve belge ile kâh politika değiştirten kâh tutuklulukları kaldırtan, ortağı olduğumuz projelerden çıkarıp daha azına razı edecek kadar bu iktidar karşısında “eli kuvvetli” ABD?

"BU İKTİDAR GİTSİN!"

Ya memleketi üretemez hale getirip, pazara çevirerek kârına kâr kattıkları küresel kapital finans sistemi? Politika faizini indirip piyasa faizinden zenginliklerine zenginlik kattıkları “faiz lobisi”? Ya ekonomik cehaletleri ile dövizi bu hale getirerek semirmesini sağladıkları “döviz lobisi”? Bunca itibarsızlığa, onurumuzun bu denli çiğnenmesine vicdanı el vermeyen, sahiden yerli ve sahiden milli kim varsa, şahsi ikbalini düşünmeyen kim varsa ister bu iktidar gitsin!"

"GERİLİM PLANLIYORSANIZ, YEMEZLER"

Erdoğan’ın Yunanistan açıklamalarıyla ilgili de konuşan Uysal, “Bir de uyarı yapalım; danışıklı bir dövüş planlıyor, seçim öncesi muhalefeti “vatan haini” yaftasına matuf hale getirmek, sesini kesmek ve gücünüzü pekiştirmek için Ege’nin karşı kıyısı ile “kontrollü” bir gerilim planlıyorsanız, yemezler!” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kınalı Kuzu
4.09.2022 16:56
Doğru eyy den sonra iki tabanca patlar seçime böyle gidilir ardından büyük abiler ABD ve AB hop çeker  
 
Çelebi
4.09.2022 16:56
Allahına kurban. Bu münafık saray sakinleri hırsızlıklarını, hayat pahalılığını unutturmak, darmadağın olan oylarını konsolide etmek için elinden gelen her rezilliği sahnelerle.  
 
Ceyhan
4.09.2022 16:36
Doğru diyor.o kadar adalarımız işgal edilirken ses çıkaramiyanlar şimdi haykırmaya başladılar. seçim sen nelere kadirsin.arap hayranlarını bile türk milliyetcisi yaparsın.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
4
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
5
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
6
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
7
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.