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Gültekin Uysal, TOGG için AKP’den davet aldığını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini, ancak katılmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:57
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Gültekin Uysal, TOGG için AKP’den davet aldığını açıkladı
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Türkiye'nin yerli otomobil girişimlerinden TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini duyurdu.

Uysal, AKP'den, Türkiye’nin yerli otomobil girişimi TOGG açılışı için davet aldığını açıkladı. Duyuruyu sosyal medya hesabından “Kamuoyuna beyanımdır” diyerek yapan Gültekin Uysal, şunları söyledi:

“DEVLET PROTOKOLÜNÜ KEYFİ BİR ANLAYIŞLA UYGULAYAN

“Türkiye Cumhuriyetini bir ‘Parti Devleti’ ne dönüştüren AKP Hükümeti, devlet protokolünü ‘keyfi’ bir anlayışla kendine göre uygulayan, TBMM’de temsil hüviyetimizi de yok varsayarak bu zamana kadar ne Cumhuriyet Bayramlarına ne diğer resmi program ve bayramlara davet etmezken herhalde başına taş düştü TOGG açılışı için davet gönderdi.

“KATILMAYACAĞIZ”

Bir ‘Şark Kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız.”

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