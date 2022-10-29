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  • DP Genel Başkanı Gültekin Uysal TOGG davetine niçin katılmayacaklarını açıkladı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal TOGG davetine niçin katılmayacaklarını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini ve katılmayacağını belirten DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet propaganda aparatına dönüştürmek isteniyor" dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 08:25
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Herhalde başına taş düştü diyen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal TOGG davetine niçin katılmayacaklarını açıkladı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal TOGG davetine niçin katılmayacaklarını açıkladı
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini, ancak katılmayacağını açıkladı. “Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Türkiye'nin yerli otomobil girişimlerinden TOGG’un fabrika açılış törenine davet edildiğini duyurdu.

Gültekin, daveti kabul etmediğini ve katılmayacağını açıkladı.

Uysal’ın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ‘Parti Devleti’ne dönüştüren AKP hükümeti, devlet protokolüne ‘keyfi’ bir anlayışla kendine göre uygulayan, TBMM’de temsil hüviyetimizi de yok varsayarak bu zamana kadar ne Cumhuriyet Bayramlarına ne diğer resmi program ve bayramlara davet etmezken herhalde başına taş düştü TOGG açılışı için davet gönderdi. Bir ‘şark kurnazlığı’ ile muhalefet partilerini propaganda aparatına dönüştürmek için suret-i haktan görünerek yapılan bu davete Demokrat Parti olarak katılmayacağız.”

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Abbas
29.10.2022 08:38
Öyle demeyin, bakın 2002 de akp yi iktidar yapan seçim hamlesini kim yağmıştı, Bahçeli, şimdi de 6 lı masaya kim tekme attı, Meral hoca, suçu akp de aramayalım, ağacın kurdu kendi içinde  
 
Sadece milletden oy istiyenler millet'i temsil ettiklerini unutmasınlar. Saygılarımla.
29.10.2022 08:36
Helal olsun Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'a. Aynı kararlılığı İYİ Parti 'den ve Koray Aydın beyden beklerdik.İYİ parti neden Akp'ye konu mankeni oluyor?  
 
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