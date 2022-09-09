Twitter'a paylaşım desteği. Tek tıkla gönderilecek

Twitter, platforma WhatsApp odaklı yeni bir buton eklemeye hazırlandığını duyurdu. Günümüzde Tweet’lerin altına yorum atma, retweet etme, beğenme ve paylaşma seçenekleri bulunmaktadır. Ancak getirilen yeni bir güncelleme sayesinde bir paylaşımı doğrudan WhatsApp’ta paylaşma fırsatı sunulacak.

İlk aşamada sadece Hindistan’daki kullanıcılara bu güncelleme verileceği açıklandı. Ülkeye verilen WhatsApp’taki paylaş özelliği sayesinde, kişilere veya gruplara tweet yollamanın kolaylaşacağı belirlendi. Twitter DM hariç tweet’lerin en çok WhatsApp’a gönderildiğini düşünürsek, bu özellik kullanışlı olacak.

Hindistan’ın Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafta, yeni tasarımın nasıl göründüğü açıklandı.

Özelliği test eden kullanıcılar, WhatsApp logosuna dokunduktan sonra WhatsApp veya farklı bir platformla paylaşma seçeneğini gördüklerini ifade etti. Tweet’leri mesajlaşma uygulamasına göndermek için yine iki adımlı bir işleme (WhatsApp’ta paylaş butonu > WhatsApp) ihtiyaç duyuyor.