Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı

Kaset dedikodularının yayıldığı son günlerde, Erdoğan’ın geçmiş dönemde bu konu hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı

Editör: Özge Ceren Çimen

14 Mayıs seçimlerine günler kala özellikle sosyal medyada, adayların kasetlerinin olup olmadığına dair sayısız dedikodular yapılıyor.

Geçtiğimiz seçimlerde de kaset iddiaları sık sık gündeme getirilmiş, bu yöntemle genel başkanlar koltuklarından edilmiş, milletvekili adayları ise adaylıktan çekilmişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da bu iddialardan nasibini almış ve hakkında kaset iddiaları gündeme gelmişti. Benzer şekilde MHP’nin önde gelen isimleri de aynı iddialarla istifa etmek zorunda kalmıştı.

''BÖYLE ÖZEL OLUR MU?''

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönem söylediği sözler ise yeniden gündem oldu. Erdoğan’ın Kastamonu mitinginde Bahçeli’ye yönelik yaptığı kaset göndermesi tekrar paylaşıldı. Erdoğan o mitingde Bahçeli’yi hedef alarak, ‘’kendi adamlarının kasetleri çıkmaya başladı. O da rahatsız oldu. O da aynı şeyleri söylüyor. İnsanların özeline giriyorlar diyor. Böyle özel olur mu? Özeldi de ne için bu milletvekillerini istifa ettirttin? İstifa ettirtme. Sahip çık. Nede? Çünkü başına geleceği biliyor da onun için’’ dedi.

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