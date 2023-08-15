Deniz Seki'den pişmanlık dolu itiraf

Sosyal medyada sıkça paylaştığı içerikleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki, verdiği son röportajda büyük ilgi uyandırdı. Seki, 33 kilo verdiği mide ameliyatını pişmanlıkla anlattı.

Deniz Seki'den pişmanlık dolu itiraf

Şarkıcı Deniz Seki, 2018 yılında 90 kiloyken zayıflamak için ameliyat masasına yatmış ve operasyonun ardından 33 kilo vermişti. Ameliyat sonrasında verdiği kiloları geri alan Deniz Seki "keşke yaptırmasaymışım" diyerek samimi itiraflarda bulundu.

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"KEŞKE YAPTIRMASAYMIŞIM"

Posta’ya konuşan Deniz Seki “Sosyal medyanın mükemmellik baskısı yarattığı fikrine katılıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hem de çok ve bence bu kadına yapılmış duygusal ve psikolojik bir şiddet. Ben zamanında mide küçültme ameliyatı oldum ama pişmanım. Keşke yaptırmasaymışım. Bu operasyonun obez hastalara yapılması gerekiyormuş. Ama ne yazık ki bizim memlekette iki kilo alsan obez muamelesi görüyorsun. Her şeyin başı sağlıkmış. Annem beyin kanseri. Hastaneye kaldırdık. Bundan mühim ne olabilir ki?”

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