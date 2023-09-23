Deniz Seki’yi yıkan ölüm

Ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin annesi hayatını kaybetti. Seki, vefat haberini sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

Deniz Seki’yi yıkan ölüm

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Deniz Seki, anne acısıyla yıkıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Güler Seki'den üzücü haber geldi. Deniz Seki'nin annesi Güler Seki hayatını kaybetti.

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Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, daha önce katıldığı bir programda ise annesinin kansere yakalandığını ve altı yıldır yatalak olduğunu söylemişti.

Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağolsun" diye yazdı.

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