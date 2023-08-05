Deniz Seki neden 6 ay firar ettiğini yıllar sonra açıkladı

Editör: Abdullah KELEŞ

Uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ay polis tarafından aranan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hadımköy’deki Alkent 2000 Sitesi’nde saklandığı evde yakalanmış ve o dönem Deniz Seki’nin sevgilisi olan ev sahibi Faruk Salman da gözaltına alınmıştı.

Yaşanan sürecin ardından Deniz Seki seneler sonra Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda konuştu.

Bir dönem cezaevinde yatan sanatçı, o sürecin ardından annesinin beyin kanserine yakalandığını belirterek, ünlü olmasa tüm bunların başına gelmeyeceğine inandığını söyledi: “Günah keçisi ilan edildim. Hayatımdan 5 yılı çaldılar. Ve benim anneciğim o kadar içine atmış ki, ben çıktıktan sonra hastalandı. Beyin kanseri o zaman patladı.”

Seki, yaşadıklarının kendisini daha güçlü biri yaptığını söyledi: “Hayat başka bir şey öğretti bana. Yaşadığım her koşulla başa çıkabiliyorum ve yaşadığım yeri çiçeklendiriyorum. Orayı da (cezaevi) öyle yaptım. Yaşadığım travma çok ağırdı. Bir kere seni ışıkların altından alıyor, simsiyah bir yere koyuyorlar. Ama sen orayı bembeyaz yapmak zorundasın, çünkü sorumlulukların var. Çok fazla sevenim olduğuyla yüzleştim. Bunu hayat hikâyemin bir parçası olarak kabul ettim. Benim okuduğum okulu herkes okuyamazdı. Öyle bir üniversite yok; hayat üniversitesi."

Deniz Seki neden 6 ay firar ettiğini şu sözlerle dile getirdi: Oranın o pis kokusunu bilerek gitmek çok kötü, o yüzden 6 ay firar ettim. 218 gün girdim tahliye edildim, sonra yeniden bir şeyler bir şeyler... Bilmeden giriyorsun ama bilerek o pis kokusu burnuna geliyor. Kaçtım yani...

Şarkıcı, “Seni ne eğlendirir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dostlarım ve asistanımla çok eğleniyorum. Ben aslında çok eğlenceli bir kadınım, bakma öyle acıların kadını gibi olduğuma. Aşk şarkıları yazdığım için bana acıların kadını Bergen gibi baktıkları olmuştur. Başıma gelenlerden ötürü. Ben her şeyle dalga geçebilen, son derece eğlenceli bir kadınım.”