Deniz Seki'den Okan Bayülgen itirafı. Yanlış bilinen gerçeği yıllar sonra açıkladı

Şarkıcı Deniz Seki, 2005 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Aşk Denizi' albümünde söz ve müziği kendisine ait 'Doyamadım' parçasını eski sevgilisi Okan Bayülgen'e değil babası için yazdığını açıkladı.

Deniz Seki'den Okan Bayülgen itirafı. Yanlış bilinen gerçeği yıllar sonra açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Göktürk Dergisi'ne röportaj veren Deniz Seki, sahneye duyduğu sevgiyi "İşimi aşkla yapıyorum ve şarkılarımı yaşayarak yazıyorum. Ayrıca çok iyi bir gözlemciyim, her hikâye beni başka bir yere götürüyor. Sahnede de hep gözlerim kapalıdır zaten. Şarkılarımı o şekilde daha iyi hissediyorum." sözleriyle anlattı.

64cc96cc86b24a1b4c5a9900.jpg

"O ŞARKIYI BABAM İÇİN YAZDIM"

Deniz Seki, "Sizde yeri ayrı olan bir şarkı var mı?" sorusuna ise "Herkes Doyamadım isimli şarkımı Okan Bayülgen'e yazdığımı düşündü fakat ben o şarkımı çok erken yaşta kaybettiğim babam için yazmıştım" yanıtını verdi.

64cc96d486b24a1b4c5a9902.jpg

"BANA HANGİ ŞARKIYI YAZDIN?"

Okan Bayülgen, 2019 yılında Deniz Seki'yi 'Uykusuzlar Kulübü' adlı programında konuk etmiş, "Bana hangi şarkıyı yazdın?" sorusunu yöneltmişti. Seki ise eski sevgilisinin bu sözlerine "Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin" karşılığını vermişti.

İlgili Haberler
Deniz Seki'den kötü haber
Deniz Seki'nin fotoşoplu fotoğrafı olay oldu! Görenler Hadise sandı
Deniz Seki'nin 'Barbie' paylaşımı gündem oldu. O da akıma uydu
Deniz Seki'den kötü haber. Sosyal medyadan duyurdu
Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım Dünya
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu Güncel
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması Spor
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz Güncel
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor Güncel
İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü