Deniz Seki'den Okan Bayülgen itirafı. Yanlış bilinen gerçeği yıllar sonra açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Göktürk Dergisi'ne röportaj veren Deniz Seki, sahneye duyduğu sevgiyi "İşimi aşkla yapıyorum ve şarkılarımı yaşayarak yazıyorum. Ayrıca çok iyi bir gözlemciyim, her hikâye beni başka bir yere götürüyor. Sahnede de hep gözlerim kapalıdır zaten. Şarkılarımı o şekilde daha iyi hissediyorum." sözleriyle anlattı.

"O ŞARKIYI BABAM İÇİN YAZDIM"

Deniz Seki, "Sizde yeri ayrı olan bir şarkı var mı?" sorusuna ise "Herkes Doyamadım isimli şarkımı Okan Bayülgen'e yazdığımı düşündü fakat ben o şarkımı çok erken yaşta kaybettiğim babam için yazmıştım" yanıtını verdi.

"BANA HANGİ ŞARKIYI YAZDIN?"

Okan Bayülgen, 2019 yılında Deniz Seki'yi 'Uykusuzlar Kulübü' adlı programında konuk etmiş, "Bana hangi şarkıyı yazdın?" sorusunu yöneltmişti. Seki ise eski sevgilisinin bu sözlerine "Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin" karşılığını vermişti.