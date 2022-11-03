Denizi kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira par4a cezası!

İHA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nde yapılan kontroller sırasında, bir geminin Dilovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesti. Ardından kirliliğin yayılmaması için önlem alınırken, denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.
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