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Denizi kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira par4a cezası!

Kocaeli’de İzmit Körfezi'ndedenizi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:56
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Denizi kirleten gemiye para cezası kesildi

Denizi kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira par4a cezası!
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İHA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nde yapılan kontroller sırasında, bir geminin Dilovası açıklarında denizi kirlettiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesti. Ardından kirliliğin yayılmaması için önlem alınırken, denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.

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