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  • Özcan Deniz, mahkemede hakime ifade verdi. Tişörtünü yırttığı için eski eşine dava açmıştı

Özcan Deniz, mahkemede hakime ifade verdi. Tişörtünü yırttığı için eski eşine dava açmıştı

Eski eşi tarafından darbedildiğini ve tişörtünün yırtıldığını öne sürerek dava açan şarkıcı Özcan Deniz, hakim karşısına çıkarak ifade verdi

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:23
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz eski eşinden davacı olmuştu Bu gün hakim karşısında ifade verdi

Özcan Deniz, mahkemede hakime ifade verdi. Tişörtünü yırttığı için eski eşine dava açmıştı
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Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Özcan Deniz, ‘'Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu .O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana ‘bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum'' şeklinde konuştu.

O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz beyanının devamında, ‘'Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. 

Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve ‘baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, ‘bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı'' ifadelerini kullandı.

 

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