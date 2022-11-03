Pınar Deniz yeni yaşını kutladı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sürprizini çözdü

“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, yeni yaşını önceki gece sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarının hazırladığı sürprizle kutladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Pınar Deniz, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip su dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten.” diyerek kahkaha attı.

"YARGI DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR"

Pınar Deniz, yer aldığı Yargı dizisini de değerlendirdi. Aynı reytingler ile devam ettiklerini söyleyen Deniz, "2. sezondayız ve reytinglerde birinciyiz. İnşallah hep böyle devam eder. Sette bildiğim ve sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Herkes içinde bu böyle. Bence başarının sırrı bu. Yargı, yargı dağıtmaya devam ediyor" diye konuştu.