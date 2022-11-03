3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Pınar Deniz yeni yaşını kutladı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sürprizini çözdü

Pınar Deniz yeni yaşını kutladı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sürprizini çözdü

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, önceki gece sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostları ile birlikte doğum gününü kutladı. Deniz, "Kaan evden çıkınca bir şey olacağını anladım. Sürprizi tahmin ettim" dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:39
Takip Et

Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sürprizini çözdü! Pınar Deniz yeni yaşını kutladı

Pınar Deniz yeni yaşını kutladı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sürprizini çözdü
+
Aa
-

“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, yeni yaşını önceki gece sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarının hazırladığı sürprizle kutladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Pınar Deniz, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip su dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten.” diyerek kahkaha attı.

"YARGI DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR"

Pınar Deniz, yer aldığı Yargı dizisini de değerlendirdi. Aynı reytingler ile devam ettiklerini söyleyen Deniz, "2. sezondayız ve reytinglerde birinciyiz. İnşallah hep böyle devam eder. Sette bildiğim ve sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Herkes içinde bu böyle. Bence başarının sırrı bu. Yargı, yargı dağıtmaya devam ediyor" diye konuştu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
7
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.