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Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Denizli'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:49
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Denizli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak

Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji, Denizli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Denizli ve bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediyor.

Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


(Kaynak: İHA)

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