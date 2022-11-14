Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat

Ülkede sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yeni haftada İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı geldi.

Hava sıcaklığında düşüş yaşanacak. İstanbul ve İzmir'de yağmurlu hava etkili olacak. Uzmanlar, 10 günlük beklenen toplam yağışı açıkladı.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Kerem Ökten, İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı yaptı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri açıkladı.

"İLK KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞİ CUMA GÜNÜ"

Ökten, "10 günlük beklenen toplam yağış. İstanbul ve İzmir doyurucu bir yağış alacak gibi görünüyor. Umarım değişmez. İlk kuvvetli yağış geçişi Cuma günü..." ifadelerini kullandı.

Ökten'in paylaşımı şöyle: