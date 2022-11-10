Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz

Türkiye'de kış kendini yavaş yavaş göstermeye başlamışken, İstanbul'da havalar hala sıcak. İstanbul'da soğuk havaların etkisi ne zaman artacak merak ediliyor...

Kerem Ökten, İstanbul'da havaların Cumartesi gününe kadar aynı değerlerde devam edeceğini ve 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşebileceğini söyledi.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Ökten, "İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri yaptı.

"17 KASIM'DAN İTİBAREN SICAKLIKLAR TEK HANELERE DÜŞECEK"

Ökten'in açıklamalarının tamamı şöyle:

İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir. O sistemi yakından takip ediyorum...

Yarın Kasım (Kış) günlerinin başlangıcı. Rumi takvime göre 2 mevsim vardır. Kasım ve Hızır. 8 Kasım'da başlayan Kasım günleri 5 Mayıs'ta sona erer. O yüzden büyükler: "Kasım 1, Kış gelir" ve "Kasım 150, Yaz belli" derler...