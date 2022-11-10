10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir ti

Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sıcak günlerin biteceği tarihi açıklayarak sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ökten, "17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir." dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:25
Takip Et

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten soğuk havaların başlayacağı tarihi açıkladı

Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
+
Aa
-

Türkiye'de kış kendini yavaş yavaş göstermeye başlamışken, İstanbul'da havalar hala sıcak. İstanbul'da soğuk havaların etkisi ne zaman artacak merak ediliyor...

Kerem Ökten, İstanbul'da havaların Cumartesi gününe kadar aynı değerlerde devam edeceğini ve 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşebileceğini söyledi. 

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Ökten, "İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir." ifadelerini kullandı. 

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri yaptı. 

"17 KASIM'DAN İTİBAREN SICAKLIKLAR TEK HANELERE DÜŞECEK"

Ökten'in açıklamalarının tamamı şöyle: 

İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir. O sistemi yakından takip ediyorum...

Yarın Kasım (Kış) günlerinin başlangıcı. Rumi takvime göre 2 mevsim vardır. Kasım ve Hızır. 8 Kasım'da başlayan Kasım günleri 5 Mayıs'ta sona erer. O yüzden büyükler: "Kasım 1, Kış gelir" ve "Kasım 150, Yaz belli" derler...

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
3
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
4
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
5
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
7
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.