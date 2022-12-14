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Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Denizli’de seyir halinde bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:28
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Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı
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Denizli’nin Buldan ilçesinde seyir halinde olan otomobilin, aynı yöne seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Manisa Karayolu Bölmekaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.Ö. idaresindeki 26 SP 659 plakalı otomobili ile Manisa ili istikametine seyir halinde iken M.K.’nin kullanmakta olduğu 04 AAH 787 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Buldan itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine giden itfaiye ekibi, yaralı otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden titizlikle çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen S.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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