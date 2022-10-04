Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde de benzin ve motorinin fiyatına indirim yapılıyor. Türkiye'de ise bütçe açığını kapatmak için benzin ve motorine zam üstüne yapılıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Zamlara isyan eden araç sahipleri "Hükümet bütçe açığını kapatmanın yolunu tütün, alkol ve akaryakıta zam yaparak buldu. İnsanların alım gücü düştü. Araç fiyatları rekor seviyeye ulaştı. 1 saat otopark fiyatı bile cep yakar oldu. Her gün zamla kalkıyor, zamla yatırıyoruz. Seçimi 5 gözle bekliyoruz. Kim gelirse gelsin bundan kötüsü olamaz" yorumunu yaptı.

Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.24, Avrupa Yakası'nda 19.23, Ankara'da 19.37, İzmir'de de 19.36 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 23. 13, Avrupa Yakası'nda 23.11, Ankara'da 23.22 İzmir'de de 23.26 TL'den depolara dolduruluyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.