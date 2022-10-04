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Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor

Benzin ve motorin bu gece yarısından sonra zamlanıyor. Benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam yapılacak. Dünyada motorin ve benzinin fiyatı sürekli düşürken, Türkiye'de zam üstüne zam yapılması sürücüleri isyan ettirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:00
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Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor
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Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde de benzin ve motorinin fiyatına indirim yapılıyor. Türkiye'de ise bütçe açığını kapatmak için benzin ve motorine zam üstüne yapılıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Zamlara isyan eden araç sahipleri "Hükümet bütçe açığını kapatmanın yolunu tütün, alkol ve akaryakıta zam yaparak buldu. İnsanların alım gücü düştü. Araç fiyatları rekor seviyeye ulaştı. 1 saat otopark fiyatı bile cep yakar oldu. Her gün zamla kalkıyor, zamla yatırıyoruz. Seçimi 5 gözle bekliyoruz. Kim gelirse gelsin bundan kötüsü olamaz" yorumunu yaptı.

Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.24, Avrupa Yakası'nda 19.23, Ankara'da 19.37, İzmir'de de 19.36 TL'den satılıyor.
Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 23. 13,  Avrupa Yakası'nda 23.11, Ankara'da 23.22 İzmir'de de 23.26 TL'den depolara dolduruluyor. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

 

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Bağ-Kur
4.10.2022 12:06
benzine 1 motorine 2 motorine zam demek gıda ürünleri başta olmak üzere herşeye zam demek  
 
Kamyoncu
4.10.2022 11:46
Yakıta yetişmek için cepte birşey kalmadı, hastası olan, mecbur olanlar ne olacak bittik  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
4.10.2022 11:25
Bunca şikayetler varken Akp yi 20 yildır başımızda tutan zavallılar kim acaba diye sorgulamak gerek sikayet yetmez sandıga gömek lazım hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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