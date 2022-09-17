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Motorine hafta başı indirimcik geliyor. Hadi yine iyisiniz

Yılbaşında litresi 11,43 TL'den satılan şu an İstanbul'un Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 24.86 TL'ye çıkan motorine pazartesi ya da salı günü 1.5 ila 2 TL arasında indirimcik yapılacağını sektör temsilcileri duyurdu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:09
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Deponuzu şimdi doldurmayın zararlı çıkarsınız. Hadi yine iyisiniz. Motorine hafta başı indirimcik geliyor

Motorine hafta başı indirimcik geliyor. Hadi yine iyisiniz
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirimcik bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimciğin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre; indirimciğin  1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

 

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Abbas
17.09.2022 09:49
Hadi hadi iyisiniz 30 den 20 TL ye indi !!!  
 
eyvah akp indirim yapıyor..!
17.09.2022 09:33
Türkiye'de insanlar indirim haberinden korkar oldu..! akp'nin yaptığı indirim demek, yeşilçamda ki kötü adamın çocuklara gazoz ısmarlamısı gibi bi durum..  
 
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