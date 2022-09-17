Motorine hafta başı indirimcik geliyor. Hadi yine iyisiniz

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirimcik bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimciğin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre; indirimciğin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.