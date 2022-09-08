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Servis şoförü akaryakıt zamlarına böyle isyan etti: İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler

CHP'li Yıldırım Kaya, Samsun'da çiftçilerin derdini dinledi. Zamlara isyan eden çiftçiler duruma, ''İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler'' diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:07
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CHP'li Yıldırım Kaya dinledi, servis şoförü akaryakıt zamlarına böyle isyan etti. "İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler"

Servis şoförü akaryakıt zamlarına böyle isyan etti: İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Samsun'un Asarcık ilçesinde çiftçilerle buluştu, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ekonomiye isyan eden ve zamlara tepki gösteren çiftçiler, ''Yakıt şu anda 27 lira. İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler. Biri bunu aydınlatsın. Bu yakıta bu zammı veren kim?'' diye sordu.

Duruma tepki gösteren çiftçi, ''Bir bakıyorum aldığım günlük 90 lira. Bu 90 liranın içinde ben yemeyecek miyim, içmeyecek miyim, yakmayacak mıyım, sigortam... Ne olacak bu iş?'' sözlerini kullandı.

Bir diğer işçi ise, ''Doları, mazotu, gübreyi düşürmüyor, et düştü diyor. Et nasıl düşüyor? Önce onları düşür. Otomatik olarak zaten benim etim düşüyor'' sözleriyle isyan etti.

İşte o anlar:

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Ozan Arif...
8.09.2022 11:24
Tek tek saysam çok sayarım daha çok, Benim artık boş laflara karnım tok! Satılmayan, fabrika yok, banka yok… Ondan sonra “vay efendim, dış güçler!”    
 
Ozan Arif...
8.09.2022 11:13
  Tekel, Sümer, Demir-Çelik, Limandı Telekomu, Seka’ları kim aldı, Yabancıya satılmayan ne kaldı? Ondan sonra “vay efendim, dış güçler!”  
 
Selim
8.09.2022 11:11
Malum zihniyetin Türkiye hazımsızlığı  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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