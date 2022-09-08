Servis şoförü akaryakıt zamlarına böyle isyan etti: İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Samsun'un Asarcık ilçesinde çiftçilerle buluştu, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ekonomiye isyan eden ve zamlara tepki gösteren çiftçiler, ''Yakıt şu anda 27 lira. İnerken Türkiye, çıkarken dış güçler. Biri bunu aydınlatsın. Bu yakıta bu zammı veren kim?'' diye sordu.

Duruma tepki gösteren çiftçi, ''Bir bakıyorum aldığım günlük 90 lira. Bu 90 liranın içinde ben yemeyecek miyim, içmeyecek miyim, yakmayacak mıyım, sigortam... Ne olacak bu iş?'' sözlerini kullandı.

Bir diğer işçi ise, ''Doları, mazotu, gübreyi düşürmüyor, et düştü diyor. Et nasıl düşüyor? Önce onları düşür. Otomatik olarak zaten benim etim düşüyor'' sözleriyle isyan etti.

İşte o anlar: