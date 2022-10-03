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Dev indirim beklenirken benzin ve motorine zam geliyor

Araç  sahipleri benzin ve motorinde en az 5 TL indirim beklerken, yarın gece yarısından sonra motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelecek. Sürücüler "Bu neyin zammı. Aklımızla dalga geçiyorlar" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:42
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Deponuzu şimdiden doldurun. Dev indirim beklenirken benzin ve motorine zam geliyor.

Dev indirim beklenirken benzin ve motorine zam geliyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Brent petrol fiyatı son haftalarda düşüyor ama akaryakıt fiyatlarına indirim gelmiyor. Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.24, Avrupa Yakası'nda 19.23, Ankara'da 19.37, İzmir'de de 19.36 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 23. 14,  Avrupa Yakası'nda 23.12, Ankara'da 23.23 İzmir'de de 23.27 TL'den depolara dolduruluyor. 

Brent petrol fiyatı 88 dolar seviyesinde işlem görürken, sürücüler benzin ve motorinde en az 5 TL indirim beklentisine girmişlerdi. Araç sahiplerini üzecek haberi akaryakıt temsilcileri verdi. Son dakika gelişmesi olmaması halinde yarın gece yarısından sonra motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelecek. 

Hükümet yetkililerinin akıllarıyla dalga geçtiğini belirten araç sahipleri "Dünyada petrolün fiyatı düşüyor. Bizde ise ya yerinde duruyor ya da zamlanıyor. Biz en az 5 TL indirim beklerken, yine zam yapılacağını öğrendik. Hükümet bu zamların önüne geçemezse yılbaşında asgari ücreti 10 bin TL yapsa da değişen bir şey olmaz. Çünkü vatandaşın alacağı ürünler de o oranda zamlanıyor. Aç yine aç kalacak" yorumunu yaptı.

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Şansız adam
3.10.2022 18:02
Millet zam içinde boğuldu bu nasıl bir şeydir anlamıyorum  
 
T.c vatandaşı
3.10.2022 17:09
Zamsız bir günümüz varmı  
 
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