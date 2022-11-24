Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi

Düzce depremi sonrası akıllara bir kez daha "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusu geldi.



Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremi ve İstanbul'da olması beklenen depremi Oda TV'ye değerlendirdi.



ARTÇILARIN 1 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

2002 yılında katılmış olduğu bir canlı yayında Düzce ilinde bugün depremin meydana geldiği Sakarya Çukuru’nda 2025 senesine kadar orta-büyük bir deprem olacağını söyleyen Ercan, depremin artçılarının 5,2'ye kadar çıkabileceğini belirtti. Artçıların 3-4 haftaya kadar sürebileceğini söyleyen Ercan, "Düzce'nin bulunduğu konumda yer yapısı sulak, gevşek olması nedeniyle yapılarda sarsım büyük olmuştur. Özellikle 1999 M7,2 depremini görerek yorulmuş yapılarda belli bir ölçüde hasar olmuş, ötesi yer yer yıkılmalarda beklenebilir. Cami minarelerinde çatlamalar, baca düşmeleri, yapılarda X biçimli çatlaklar, yapılarda yan yatma, oturma, dönme gibi olaylarda da görülebilir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelme durumunu bilimsel olarak söyleme olasılığı yok. Ancak beklentim 3-4 hafta sürecek artçı depremlerle sönümlenmesidir." ifadelerini kullandı.



DEPREM NEDEN GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ?

Ercan, depremin sadece Düzce'de değil çok geniş bölgede hissedilmesini ise, "Depremin sığ bir alanda, yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi itibarıyla geniş bir alanda hissedildi." şeklinde yorumladı.



"İSTANBUL DEPREMİ 2045'TEN ÖNCE OLURSA ŞAŞIRTICI OLUR"

Prof. Dr. Ercan, beklenen İstanbul depremi ile ilgili de konuşarak tarih verdi. Olası İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmasının şaşırtıcı olacağını söyleyen Ercan, "Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır. Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem açıklamaları hava durumu verir gibi sürekli olmaz. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur." ifadelerini kullandı.

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