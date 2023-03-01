Deprem bölgesinde 112'ye ulaşılamıyor. İYİ Partili Dr. Hasan Sami Özvarinli sahra hastanesinden seslendi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurma aşamasında oldukları sahra hastanesinin yaralılar için açık olduğunu duyurmuştu.

İskenderun’da kurulan sahra hastanesinden İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez ve Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli bölgeden son bilgileri aktarmaya devam ediyor.

"112'YE GÜNLERDİR ULAŞILAMIYOR"

Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 112’ye ulaşılamadığını aktardı. Son olarak sahra hastanesinde kalp krizi vakası bulunduğunu ve acil olarak nakledilmesi gerekmesine rağmen 112’ye ulaşamadıklarını belirten Özvarinli, “112’yi arıyoruz 112 günlerdir ‘Lütfen bekleyiniz operatöre aktarılıyorsunuz’ anonsu veriyor. Hani bunlar acil afet durumu için bir sürü hazırlık yaptılar ya 112’ye ulaşamıyoruz afet bölgesinde. Kalp krizi aşağı yukarı yarım saati geçti acilen nakledilmesi lazım karşı tarafta doktoru da bekliyor anjiyoya alacaklar…” dedi.

112’ye ulaşılamayınca sahra hastanesinde bulunan hasta İYİ Parti aracıyla sevki yapıldı.