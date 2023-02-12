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  • Deprem bölgesinde ev kiraları sadece bir haftada 3 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı. Barış Atay açıkladı

Deprem bölgesinde ev kiraları sadece bir haftada 3 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı. Barış Atay açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Hatay’da ev kiralarının geçen haftadan bugüne 3 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktığını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 14:35
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Deprem bölgesinde ev kiraları sadece bir haftada 3 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı. Barış Atay açıkladı

Deprem bölgesinde ev kiraları sadece bir haftada 3 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı. Barış Atay açıkladı
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Atay, yayında Hatay'ın çevre illerindeki ev sahiplerine çağrıda bulundu.

Deprem bölgesindeki insanların, barınma için Mersin, Adana, Antalya gibi bölgedeki illerde ev kiralamaya çalıştığını belirten Atay, "Geçen hafta 3 bin lira olan kiraları 20 bine kadar çıkarmışlar. Bunu yapmayın. Geçen hafta kaçtan veriyorsan şimdi de öyle ver" dedi.

Barış Atay, "Her depremde yağma konuşuyoruz. İnsanların enkaz altında kaldığını, zamanında ve sağlıklı çıkarılamadığını konuşuyoruz. Biz ilk çağda yaşamıyoruz ki! Bir yerde ders alıp artık ne yapılacağının öğrenilmesi gerekir. Bunun iki yolu olur. Ya her afeti yaşayıp hiçbir şey yapmayan siyasi iktidar aptaldır. Ya da kötü niyetlidir. Bunu başka bir açıklaması olamaz ki! 25 yılda insan ne olduğunu anlamaz mı!" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay sözlerini, "Ben kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Burada bakarak söylüyorum. Erdoğan çıkıp bir iki provokatör diye bizi hedef göstermiş ya ben buradayım. Burada yaşıyorum. Sense buraya geldiğinde bütün şehrin trafiğini kilitledin. Afet bölgesinde ambulanslar 10 saat bekledi sen burada 2 dakika konuşma yapacaksın diye.

Eğer izleyecekse gözlerinin içine bakarak konuşuyorum: Ben Barış Atay. burada yaşadım, burada büyüdüm. Benim ailem dün buradan gitmek zorunda kaldı, ne zaman döneceğini bilmeden. Burada 2 dakika konuşabilmek için bütün şehri kilitledin sen. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Unutturmayacağım da!" diyerek sürdürdü.

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