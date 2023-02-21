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  • Oyuncu Hande Doğandemir Kadıköy'deki kira fiyatlarına inanmadı isyan etti. Seneye 200 lira mı isteyeceksiniz?

Oyuncu Hande Doğandemir Kadıköy'deki kira fiyatlarına inanmadı isyan etti. Seneye 200 lira mı isteyeceksiniz?

Oyuncu Hande Doğandemir astronomik kira fiyatlarına tepki gösterdi. Kadıköy'deki bir daire için istenen 100 bin TL kira fiyatına sosyal medya hesabından isyan eden Doğandemir, "Bu duruma kimse ses çıkarmıyor. Aklım almıyor" paylaşımını yaptı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:30
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Ünlü oyuncu Kadıköy'deki kira fiyatlarına isyan etti

Oyuncu Hande Doğandemir Kadıköy'deki kira fiyatlarına inanmadı isyan etti. Seneye 200 lira mı isteyeceksiniz?
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Patronlardünyası'nın haberine göre, son bir yılda artan kiralar sık sık gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası da birçok ilde kiralar yeniden yükselişe geçerken; İstanbul Kadıköy'deki kira fiyatları da tekrar gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir gördüğü fiyatlar karşısında tepki gösterdi. Doğandemir, bölgedeki kira fiyatlarının olduğu haritayı paylaşarak bu duruma şaşırdığını söyledi.

"AKLIM ALMIYOR"

Doğandemir yüksek kira fiyatları hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim. Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna!"

İSYAN ETTİ

Nazlı Öztürk adlı kullanıcı ise "Bu fiyatlar nedir ya nedir? Yani bu durum nasıl böyle normalleşti, nasıl bunca zaman kimse ses çıkarmadı falan aklım mantığım almıyor! Seneye 200 bin mi isteyecek mesela şu an 100 bin isteyen ev sahibi? Delirdiniz mi siz ya!?" diyerek isyanını sosyal medya hesabından duyurdu.

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