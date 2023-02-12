CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı. Stüdyodakiler hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken vatandaşların isyanlarını dile getirdiği anlarda seslerini kısan ‘haber kanalları’ tepki toplamaya devam ediyor.

CNN TÜRK MUHABİRİ SALDIRIYA UĞRADI

Adıyaman’dan canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Serdar Er, bölgedeki kurtarma anını anlatırken bir depremzedenin saldırısına uğradı.

Saldırı başlayınca yayını kesen CNN Türk’ün stüdyodaki sunucuları Meltem Bozbeyoğlu ve Semiha Şahin yayına devam etti. Şahin yayın kesilince, “Evet, Serdar da Adıyaman’dan aktardı…” diyerek saldırı yaşanmamış gibi davrandı.

'BİRAZCIK DAHA HOŞGÖRÜLÜ OLUN'

10 dakika sonra ise Semiha Şahin, Serdar Er'e yapılan saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Hiç yaşanmasını istemediğimiz görüntüyle karşı karşıya kaldık. Serdar Er sadece işini yapmaya gayret ederken, nahoş bir an yaşandı. Hemen kendisiyle bağlantı kurduk. Konuştuk, iyi. 'Bunu anlayabiliyorum' dedi. Evet orada sinirler çok gergin, çok zor bir durum yaşanıyor. Buradan bunu görüyoruz. Ama sahadaki bütün arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlar çok zor bir iş yapıyorlar ve bakın onların sayesinde nerede ne eksik, nerede ne yaşanıyor nokta atışıyla; buradan aslında bir kamuoyu görevi yapıyor onlar ve ekiplerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

"TEK İSTEDİKLERİ DAHA FAZLA CANIN KURTARILMASINA VESİLE OLABİLMEK"

Lütfen buradan çok rica ediyoruz, sadece biraz daha hoşgörü, biraz daha sabır. Bütün Türkiye bu yükün altından kalkacağız ama ne olur izin verin arkadaşlarımız işlerini yapmaya devam etsinler. Onlar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Birazdan tekrar Serdar'a bağlanacağız ve orada işini yapmaya devam edecek. Serdar ve diğerleri herkes canla başla devam edecek. Tek istedikleri daha fazla canın kurtarılmasına vesile olabilmek. Gerçekten çok rica ediyoruz, birazcık daha hoşgörülü olun. Hepimizin acısı ortak, aynı zorlukları yaşıyoruz. Bunun başka hiç bir şeyle bir ilgisi yok. Yardım etmek istiyoruz hepsi bu. Biliyorum ateş düştüğü yeri yakıyor."

Meltem Bozbeyoğlu da "Sadece işini yapmaya çalışan basın mensupları, tek istediğimiz şey şu durumda bu tarz görüntüler değil, iyi bir haberi alabilmek" dedi.