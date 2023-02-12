Erdoğan depremzedelerin çadırından çıkarken saçlarını taradı

10 ili yıkan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu illeri tek tek ziyaret etti.

Erdoğan’ın bu kapsamda ziyaret ettiği illerden olan Kahramanmaraş’tan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Deprem çadırını ziyaret eden Erdoğan’ın çıkarken saçlarını tarak yardımıyla taradığı görüldü. Erdoğan’ın o esnada karşısına çıkan bir depremzedeyi de dinlediği iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde resmi rakamlara göre 24 bin 617 kişinin hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.