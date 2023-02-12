12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan depremzedelerin çadırından çıkarken saçlarını taradı

Erdoğan depremzedelerin çadırından çıkarken saçlarını taradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta depremzedelerin çadırını ziyaret ettikten sonra çıkarken saçlarını taraması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:58
Takip Et

Erdoğan depremzedelerin çadırından çıkarken saçlarını taradı

Erdoğan depremzedelerin çadırından çıkarken saçlarını taradı
+
Aa
-

10 ili yıkan deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu illeri tek tek ziyaret etti.

Erdoğan’ın bu kapsamda ziyaret ettiği illerden olan Kahramanmaraş’tan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Deprem çadırını ziyaret eden Erdoğan’ın çıkarken saçlarını tarak yardımıyla taradığı görüldü. Erdoğan’ın o esnada karşısına çıkan bir depremzedeyi de dinlediği iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde resmi rakamlara göre 24 bin 617 kişinin hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
1
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
2
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
3
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
4
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
5
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
7
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti: Tarihe geçecek
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿Enkazda çalışırken üzerlerine beton düştü. Yaralılar var
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿152'nci saatte gelen umut
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿ Dünyada havası en kirli kent belli oldu
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
﻿Kriz masası ligden çekilme taleplerini bir bir onaylıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.