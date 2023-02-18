Bakan Koca deprem bölgesindeki yatan ve taburcu edilen hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir.” Sözlerini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır."

"SALGIN RİSKİ KONTROL ALTINDA"

Bakan Koca, bölgede salgın riskinin kontrol altında olduğunu açıkladı.

Koca, "Çadırkentlerde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." dedi.