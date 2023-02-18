İnsafsızlar. Deprem fırsatçıları böyle ifşa edildi

Depremden hasar gören evlerinden kalan eşyalarını alıp başka yere gitmek isteyenlerin taşınma telaşı başladı.

Üst katlara asansörlü nakliye sistemiyle ulaşmak zorunda olan vatandaşlar fiyatlarda fırsatçılık yapıldığından şikayet etti. Sadece vinç için bile 9 bin lira isteyen var.

KİRALAR ARTTI, NAKLİYECİLER FİYATLARI YÜKSELTTİ

Yaklaşık 2 milyon kişinin acıları yüreklerinde yaşadıkları toprakları terk ettiği belirtiliyor. Göç edenlerin büyük bölümü denetimsizlik nedeniyle fırsatçıların eline düştü. Bazı otobüs firmaları, nakliyeciler, 'fırsat bu fırsat' diyerek yüklü miktarlarda ücret taleplerinde bulunuyor.

Bir de çevre bölgelerde kiralık ev krizi yaşanıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen ev sahipleri, depremzede ailelerden fahiş kira parası talep ediyor. Ankara, Mersin, Elazığ gibi bölgeye yakın illerde yüzde 50'ye varan kira artışları yaşanırken, depremzedeler çaresiz.

FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Kahramanmaraş merkezli depremde yüzlerce ev yıkılırken, kimi evler de hasarlı ya da ağır hasarlı olarak ayakta kaldı. Her zaman olduğu gibi yine bazı vicdansız fırsatçılar bu durumdan maddi çıkar kapma peşine düştü. Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep Nurdağı'nda hasarlı evlerde yaşayanlar ise evlerinde kalan eşyalarını tahliye edebilmenin yollarını arıyor. Özellikle yüksek katlarda oturanlar, hasardan dolayı evlerine giremeyince çareyi vinç desteğinde buldu. Asansörlü sistemle evin penceresinden aşağıya indirilen eşyalar, kamyonlara yükleniyor. Ancak bir çok afetzede, nakliye için fiyat fırsatçılığından yakındı. Nakliye işi yapan Abdurrahman Şahin ise fiyat artışını kabul etti ancak yüzde 100'e varan artışların olmadığını savundu.

YENİÇAĞ'IN MANŞETİ:

“EŞYAYI YERE İNDİRİP GİDECEK 9 BİN LİRA İSTEDİ”

Nurdağı'nda yaşayan ve depremde evi ağır hasar gören Ramazan Özkan, "İlk deprem olduğunda ayaklandık, durmasını bekledik. Durmadı. İndik aşağıya, ikinci depremde bir bina gitti. Duvarlar bozuk kolonlar sağlam. Burada önemli olan müteahhit. Vinçte sıkıntı var. Bazı insanlar çok fırsatçı. Gelmiş bu dar zamanda 3 bin lira istiyor. Yarın desem bin liraya indirir. Bir tanesi geldi 9 bin lira istedi. Sadece indirmeye, taşımaya bile değil. Eşyayı yere indirip gidecek, 9 bin lira. Bu ne vicdansızlık. Bu fırsatçıların eline bırakmasınlar bizi. Bunun bir tarifesi olmalı " dedi. Özkan, "Köye gitmeyi düşünüyoruz. Burada bakalım ne olacak, arsamız var, dükkanımız var. Bir yerde bir şeyler yapıp kalacağız mecbur. Ya da başka bir şehre gideceğiz. Ev bulamıyorsun. Antep'te 5-6 bin lira kira diyorlar. Mersin'i aradık aynısı. 9 bin lira isteyen kaba eşya indiririm diyor. Yere bırakır giderim diyor, arabasına bile koymuyor. Belli ki fırsatçılık var. 1 hafta sonra bana kendi yalvarır" şeklinde konuştu.

“BİR NORMAL YERDE ÇALIŞMAK VAR BİR DE ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDA BİR YERDE ÇALIŞMAK VAR"

Fiyat eleştirilerine ilişkin nakliyeci Abdurrahman Şahin de, "Daha önce 4 bin liraya taşıdığımız eşyayı şu an 5 bin liraya taşıyoruz. Her şey para değil ama yukarılar hep çatlak patlak olduğundan dolayı çıkan adam 100-200 fazla alıyorsa, onu da göz önüne almak lazım. Yüzde 100 fiyat artışı gibi bir şey söz konusu değil. Amacımız milleti mağdur etmemek. Bu dairelerden ne çıkarsa kârdır diyorlar çünkü hepsi yıkılacak. Neyin ne olduğu belirsiz. Bu binaların sağlamı da var onları tespit edip, genelde sağlam olan binalarda iş alıyoruz. Sadece beyaz eşya, koltuk takımı alıyoruz, ufak tefek şeyleri umursamıyoruz, ciddiye almıyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapar. Bir normal yerde çalışmak var bir de ölüm tehlikesi altında bir yerde çalışmak var" dedi. Bir başka eşyalarını kurtarma peşinde olan ve çadırda yaşayan bir kişi de "Çok şükür canımız sağ, şu anda iyiyiz. Eşyalarımız bu kadar. Tencereleri falan götürüyoruz. Onlarla yemek yapacağız. Devletimizden tek ricamız bizi bir an önce bir sağlam yere yerleştirmesi. Başka bir şeyimiz yok. Torunlarımı kurtarsam yeter. Gidecek yerimiz yok, olsa zaten gideriz" dedi.