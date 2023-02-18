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Fatih Altaylı 'Depremzede çocuklar evlenilebilir' diyen Diyanet'e sert konuştu: Sapıklar gidin porno sektörüne girin

Diyanet’in depremzede çocuklarla ilgili skandal fetvasına Fatih Altaylı’dan sert yanıt geldi. Altaylı, “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin” dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:35
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Fatih Altaylı Diyanet'e sert konuştu

Fatih Altaylı 'Depremzede çocuklar evlenilebilir' diyen Diyanet'e sert konuştu: Sapıklar gidin porno sektörüne girin
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik etkili bir takip mekanizması kurulamaması tartışılırken Diyanet, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denildi. Bu cevabın yer aldığı sayfalar da, olayın gündeme gelmesinin ardından silindi. Diyanet'in söz konusu yanıtına ise sosyal medyada tepki yağdı.

DİYANET SKANDAL FETVAYI BÖYLE SAVUNDU

Depremzede çocuklarla ilgili fetvanın tepki çekmesi sonrası Diyanet’ten açıklama geldi. Açıklamada "Koruyucu aile olunan bir çocuğun bu aile bireylerine mahrem olmaması da bu hükümlerden biridir" ifadeleri yer aldı.

FATİH ALTAYLI: DİYANET GİBİ BİR KURUMDA NE İŞİNİZ VAR

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Diyanet’in skandal fetvasına sert tepki gösterdi. Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Atatürk’ün kurduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin."

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