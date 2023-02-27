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Depremde hasar gören araçlar ne olacak?

Depremde yıkılan binalar nedeniyle hasar alan ve deprem teminatlı kasko sigortası bulunmayan araç sahipleri zararlarını dava açıp tazmin edebilir. 

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 08:45
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Depremde hasar gören araçlar ne olacak?

Depremde hasar gören araçlar ne olacak?
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On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde binlerce araç da kullanılamaz hale geldi ya da hasar aldı. Henüz kaç aracın hasar aldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. TÜİK verilerine göre deprem bölgesinde 3.1 milyondan fazla taşıt bulunuyor. Ancak, verilere göre bu araçların sadece yaklaşık yüzde 17.1’i kasko sigortalı.

Cumhuriyet'ten Halit Bolkan'ın haberine göre; Yani, otomobilden traktöre yaklaşık 2.6 milyon adet aracın kasko sigortası yok. Ayrıca hasarı kasko sigortasından tazmin edebilmek için poliçede deprem teminatının da bulunması gerekiyor. Dar kapsamlı kasko poliçelerinde deprem teminatı bulunmuyor. Deprem bölgesinde hasar almış ve kasko sigortalı tüm araçların hasarının tazmin edilmesi de söz konusu olmayacak. Bu da depremzedelere ciddi bir maliyet getirecek.

HASAR BİLDİRME SÜRESİNE DİKKAT

Depremzedelerin sigorta şirketlerine kasko sigortalı araçlarının hasarıyla ilgili olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren beş gün içinde başvurması gerekiyor. Ancak hem mücbir ve olağanüstü durumun başvuru güçlüğü yaratması, hem de Yargıtay’ın hasar ihbar süresine uyulmaması nedeniyle kabul etmediği bir dava olmadığından dolayı bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. 

Ekonomik açıdan dibe vuran depremzedelerin bir kısmı araçlarını satışa çıkarıyor ve piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalıyor. Bu noktada da fırsatçılar ortaya çıkmış durumda.

ARAÇ SAHİBİNİN KUSURU YOK

Hukukçular yıkılan binalar nedeniyle hasar alan araç sahiplerinin kusurlu yapılmış binanın müteahhidine, yapı denetim şirketine ve iskân veren belediyeye dava açılabileceğini söylüyor. Sonuç olarak kurallara uygun yapılmayan, denetlenmeyen ve izin verilen yapının yıkılması sonucu taşıtın hasar görmesinde, araç sahibinin bir kusuru bulunmuyor.

Benzer şekilde kamu binaları için de ilgili kişi ve kurumlara dava açılabilir. Tabii bunun için binalarda yapım kusuru (eksik ya da hatalı malzeme, hatalı proje vb.) olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Deprem sırasında parçalanan yol kesimleri üzerinde aracı hasar alanların kasko sigortası varsa hasarlarını tazmin edebiliyor. Eğer kasko sigortaları yoksa ilgili kurumdan tazmini talep etmek ve reddi halinde dava açmaktan başka bir şansı yok..

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