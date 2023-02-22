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Bakan Koca sakalını neden kesmediğini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok bakan sakal bıraktı. Bunlarda biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden sakal bıraktığını ve ne zaman tıraş olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sakalını neden kesmediğini açıkladı

Bakan Koca sakalını neden kesmediğini açıkladı
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CENAZE SAHİBİ DEFİN BİTMEDEN SAKALINI KESMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları bitmeden “sakalını kesmenin içinden gelmediğini” söyledi.

Koca “Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim” ifadelerini kullandı.

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Söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

- Sakallarınızı niye kesmediniz?

-(Bir süre susuyor) "Nasıl ifade edeyim, bilemiyorum. Doğrusu, hissiyatım şu: 10 binlerce canımızı kaybetmişiz. Şu an, yıkılmış bir hastanemizin ve altında kalan sağlık çalışanlarımızın olduğu, 400’ü geçen hekim ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği bir felaketten bahsediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu’da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim.

Diğer bakanlarla söz birliği yapmadınız değil mi? Onlar da kesmedi.

Hiçbir şekilde aramızda konuşmadık. İki dakikada kesersiniz. Zaman bulunabilirdi. Ben kesemedim arama kurtarma işlemleri bitmeden.

Bekleyeceksiniz, öyle anlıyorum.

Biter inşallah. Bitmek üzere. Definler de yakında biter."

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