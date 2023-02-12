12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THY 1000 konut yapacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde 1000 konut yapacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 01:37
Takip Et

Deprem bölgesine THYden bin konut

THY 1000 konut yapacak
+
Aa
-

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak.

Biz, 1000 konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız?

Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."

İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
1
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
2
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
3
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
4
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
5
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
6
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
﻿Haluk Levent'ten AHBAP'ı hedef gösterenlere yanıt: 850 milyon TL'lik bütçenin nereye harcanacağını kalem kalem açıkladı
7
﻿Haluk Levent'ten AHBAP'ı hedef gösterenlere yanıt: 850 milyon TL'lik bütçenin nereye harcanacağını kalem kalem açıkladı
﻿Haluk Levent'ten AHBAP'ı hedef gösterenlere yanıt: 850 milyon TL'lik bütçenin nereye harcanacağını kalem kalem açıkladı
﻿THY'den üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
﻿THY'den üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
﻿THY'den üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
﻿19 kişi doğalgazdan zehirlendi
﻿19 kişi doğalgazdan zehirlendi
﻿19 kişi doğalgazdan zehirlendi
﻿Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım
﻿Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım
﻿Yunan Meis Adası'ndan depremzedelere yardım
﻿THY 1000 konut yapacak
﻿THY 1000 konut yapacak
﻿THY 1000 konut yapacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.