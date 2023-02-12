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  • TRT kamerasını gören vatandaş isyan etti: Malatya’da 60 kişiyi enkazlardan çıkardım. Çocuklar ölüyor, neredesiniz?

TRT kamerasını gören vatandaş isyan etti: Malatya’da 60 kişiyi enkazlardan çıkardım. Çocuklar ölüyor, neredesiniz?

7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin yıktığı Kahramanmaraş’ta bir baba, enkaz önünden yayın yapmaya hazılanan TRT ekibine tepki göstererek, “Nerede oğlum, nerede? Halk ölüyor perişan. Çocuklar ölüyor.” dedi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 00:57
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TRT kamerasını gören vatandaş isyan etti: Çocuklar ölüyor, neredesiniz?

TRT kamerasını gören vatandaş isyan etti: Malatya’da 60 kişiyi enkazlardan çıkardım. Çocuklar ölüyor, neredesiniz?
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7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin yıktığı Kahramanmaraş’ta bir baba, “Nerede oğlum, nerede?'' diyerek ile isyan etti.

Bölgede enkaz önünden yayın yapmaya hazılanan TRT ekibine tepki gösteren vatandaş, Malatya’da 60 kişiyi enkaz altından çıkarttığını söyledi.

“Halk ölüyor perişan. Çocuklar ölüyor.” ifadelerini kullanan vatandaşın, bir kişinin kendisini sarılarak teskin etmeye çalıştığı sırada ise, b dediği duyuldu.

Öte yandan bir başka vatandaşın da “TRT güzel şeyleri çekiyor zaten.” sözlerini kullandığı görüldü.

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