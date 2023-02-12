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  • Bu fotoğrafa başlığı siz atın. Emin olun küllerinden yeniden doğacak bu ülke

Bu fotoğrafa başlığı siz atın. Emin olun küllerinden yeniden doğacak bu ülke

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem Türkiye'de 10 ilde büyük yıkım yaratırken, deprem bölgelerinden gelen fotoğraflar da yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor. Kimi zaman da bu karelerin arasında son derece çarpıcı fotoğraflar ortaya çıkabiliyor.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 00:34
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Enkaza dönmüş evin sağlam kalan duvarındaki Atatürk fotoğrafı dikkat çekti

Bu fotoğrafa başlığı siz atın. Emin olun küllerinden yeniden doğacak bu ülke
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Depremin yedinci gününde halen enkaz altında çok sayıda vatandaşımızın olduğuna dair acı haberler gelmeye devam ederken, arama kurtarma ekipleri de canla başla çalışarak enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor.

Kimi zaman deprem bölgesinden bir mucize haberi gelirken, kimi zaman da çok çarpıcı bir kare milyonların yüreğinde önemli bir noktaya oturuyor.

Deprem sonrası enkaz haline dönmüş bir binanın, sağlam kalan duvarının üzerindeki Atatürk fotoğrafı da çok çarpıcı bir etki yarattı.

"Emin olun, küllerinden yeniden doğacak bu ülke" dedirten fotoğrafın başlığını ise size bıraktık....

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