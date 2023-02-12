Bu fotoğrafa başlığı siz atın. Emin olun küllerinden yeniden doğacak bu ülke

Depremin yedinci gününde halen enkaz altında çok sayıda vatandaşımızın olduğuna dair acı haberler gelmeye devam ederken, arama kurtarma ekipleri de canla başla çalışarak enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor.

Kimi zaman deprem bölgesinden bir mucize haberi gelirken, kimi zaman da çok çarpıcı bir kare milyonların yüreğinde önemli bir noktaya oturuyor.

Deprem sonrası enkaz haline dönmüş bir binanın, sağlam kalan duvarının üzerindeki Atatürk fotoğrafı da çok çarpıcı bir etki yarattı.

"Emin olun, küllerinden yeniden doğacak bu ülke" dedirten fotoğrafın başlığını ise size bıraktık....