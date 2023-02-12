Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 9 Şubat’ta Selçuk Tepeli’nin sunduğu FOX Ana Haber bülteninin konuğu oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Şengör, Tepeli’nin “Buradan ne anlayacağız biz?” sorusuna yanıt verdi.

“TABİATIN BİR TANE DİLİ VAR O DA BİLİM”

Şengör’ün yanıtı şu şekilde:

"Tabiatın dilini bilmezseniz, onu yanlış anlamak suretiyle başınıza bela gelir. Onun için tabiatın dilini öğrenin. Tabiata alternatif sunmaya kalkmayın. Tabiatın bir tane dili var o da bilim. Onun dışına çıkarsanız işte karşınıza bu çıkar. Bugün siz coğrafya dersini kaldırıp onun yerine iki tane din dersi koyarsanız netice bu olur."