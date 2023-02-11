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Bild korkunç tabloyu böyle açıkladı. Depremde Anadolu fiilen koptu

Alman BİLD gazetesinin internet sitesinde, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası oluşan korkunç tablo videoyla anlatıldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:05
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Deprem sonrası Anadolu fiilen koptu. Alman Bild gazetesi korkunç tabloyu böyle açıkladı

Bild korkunç tabloyu böyle açıkladı. Depremde Anadolu fiilen koptu
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Arka arkaya gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Türkiye, 10 ili yıkan bu depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, korkunç felaketle ilgili haberler de dikkat çekiyor. Yaşanan felaketin boyutunu anlatan bir haber de Alman BİLD'den geldi. 

İnternet sitelerinden yayınladıkları haberde görüntüler 'İşte Türkiye'nin parçalandığı yer' olarak tanımlanırken şu ifadelere yer verildi:

Şiddetli depremin ardından sokaklar, evler, tarlalar bir yapbozun parçaları gibi yer değiştirdi.  Yayınlanan uydu görüntüleri, uzmanların depremden kısa bir süre sonra şüphelendiğini kanıtlıyor. 

Anadolu meydana gelen deprem sonrası fiilen koptu ve bazı yerlerde üç-dört metrelik kaymalar yaşandı. Yollar parçalandı ve evler ortasından yıkıldı. 

Pazartesi sabaha doğru meydana gelen yıkıcı deprem yaklaşık 20.000 kilometrekarelik bir alanı vurdu.  20.000'den fazla insan öldü ve sayısız insan hâlâ enkaz altında. 

YAŞANAN DEPREMİN NEDENİ

Dünya içindeki levha tektoniğindeki gerilimler. Sürekli hareket eden birkaç kıtasal levha burada birbirine sürtünüyor ve bölgede art arda daha küçük ve daha büyük depremlere neden oluyor. 

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