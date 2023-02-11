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Polis yalvarıyor 'Hatay'da baraj yok şehri terketmeyin'. Hırsız ve yağmacıların yalanına inanan halk şehri terk ediyor

Depremin etkisini en çok gösterdiği illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:41
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Depremin etkisiyle Hatay barajı yıkılıyor şeklinde ortaya atılan yalan şehri karıştırdı

Polis yalvarıyor 'Hatay'da baraj yok şehri terketmeyin'. Hırsız ve yağmacıların yalanına inanan halk şehri terk ediyor
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Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı.

Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu. Anons sonrası panik havası dağılırken, arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerin Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı.

"BARAJ PATLADI" İDDİASI

Bir anda yayılan "Baraj patladı" iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı.

"ASILSIZ İHBAR"

Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün" anonsuyla panik havası dağıldı.

BAKAN KİRİŞÇİ VE VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır.

Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın.


"PANİK HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

 

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