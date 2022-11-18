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  • Prof. Naci Görür’den iktidara bütçe sitemi. “Depreme hazırlanma umudum azalıyor” diyerek eleştirdi

Prof. Naci Görür’den iktidara bütçe sitemi. “Depreme hazırlanma umudum azalıyor” diyerek eleştirdi

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür sosyal medya hesabından meydana gelebilecek depremlerle ilgili olarak yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor. Görür bu defa çok farklı bir konuda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:51
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Deprem uzmanı Prof. Naci Görür iktidarın afetlerle mücadele için ayrılan bütçede azaltmaya gittiğini iddia etti

Prof. Naci Görür’den iktidara bütçe sitemi. “Depreme hazırlanma umudum azalıyor” diyerek eleştirdi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı doğru tahminlerle takipçileri için de önemli bilgiler veren deprem uzmanı Prof. Naci Görür bu defa afetlerle mücadele için ayrılan bütçede azaltmaya gidildiğine dair bir iddiada bulundu.

Deprem toplanma alanlarının AVM'lerle dolduğu yönünde sosyal medya paylaşımları gündemi belirlerken, Prof. Naci Görür yaptığı son paylaşımla bu tarz paylaşımları bir kez daha doğruladı. Bütçe tartışmalarını takip ettiğini yaptığı paylaşımda belirten Görür, yaptığı takipte bir hata yoksa çok önemli bir konunun altını çizdi.

"EĞER DOĞRU TAKİP ETTİYSEM"

Paylaşımına "Eğer doğru takip ettiysem" sözleriyle başlayan Prof. Naci Görür şunları yazdı:

"Eğer doğru takip ettiysem, bütçede afetlerle mücadeleye ayrılan bütçe kaleminde azaltmaya gidilmiş. Belki haklı nedenleri vardır ama bu anlayış benim ülkece depreme hazırlanma umudumu da azaltıyor. Sevgiyle"

Geçen yılın bütçe dağılımında Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 2 milyon 86 bin lira ayrılmıştı.

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