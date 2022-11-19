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İçişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçesi teklifi, TBMM'de kabul edildi

İçişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçesi teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 00:37
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TBMMinde görüşülen İçişleri Bakanlığı 2023 bütçesi kabul edildi

İçişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçesi teklifi, TBMM'de kabul edildi
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İçişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçesi teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Süleyman Soylu, 2023 yılı bütçe tasarısının kabul edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"TASARI KABUL EDİLDİ"

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kurumların 2023 yılı bütçe tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sn. Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

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