Depremde 72 kişinin öldüğü otele kaçak kat çıkılmış. Sanıklar hakkında 22 yıl hapis istenmişti

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi.

KAYNAK: AA
Depremde 72 kişinin öldüğü otele kaçak kat çıkılmış. Sanıklar hakkında 22 yıl hapis istenmişti

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, otelin önce konut olarak ruhsatlandırıldığı belirtildi.

isias-otel-enkaz-wyol-cover.jpg

72 CANIN BEDELİ 22 YIL

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerde aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bilirkişi raporları yer aldı.

thumbs-b-c-12bf5b776de318900dbe00c397b6cd89.jpg

Otelin 5 Ocak 1993'te ruhsatının "konut" olarak alındığını ancak 8 Kasım 2001'de ruhsatının otel olarak yenilendiği ifade edilen iddianamede, "Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir." denildi.

thumbs-b-c-6deb5362765ad0ae369f0c8f831e1277.jpg

KAÇAK KAT ÇIKILMIŞ

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, "2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016'da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

isias-otel-aa-2022127.jpg

İddianamede yer verilen ifadelerinde suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

thumbs-b-c-600593ad32c7e2bc6981dc9b6778c196.jpg

ekran-resmi-2023-11-17-19-10-02-750x375.png

İlgili Haberler
72 canın bedeli, 22 yıl 6 ay mı
İSİAS Otel’de çocuklarını kaybeden aileler isyan etti. ‘Öfkemiz adalet isteğimiz daha fazla arttı’
65 kişiye mezar olan İsias Otel'in karşısında Erdoğan posteri. 'Mezarlığa gülen poster' başlığıyla verildi
KKTC İsias Otel davası için harekete geçiyor
Depremde yıkılan İsias Otel'in mimarından ve mühendisinden skandal savunma
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi Magazin
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi Spor
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı Gündem
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı Gündem
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık Spor
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak! Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak!
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı Gündem
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı