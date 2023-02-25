Depremde çok sayıda arkadaşını kaybeden 20 yaşındaki genç intihar etti

Elde edilen bilgilere göre, ikamet ettiği Hatay'da yaşadığı depremler nedeniyle dedesinin Adapazarı'ndaki evine gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Berke Kutay Şahin, dedesinin evinde kendini asarak intihar etti.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Güneşler Mahallesi'nde yaşandı. Genci asılı halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seskocaeli'nde yer alan bilgilere göre, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Gencin hayatına son vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından arkadaşlarının resimlerini paylaşan Şahin'in son paylaşımında ise “Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek" yazılı bir resim paylaştığı belirlendi.